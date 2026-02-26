Kermode Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kermode Resources hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kermode Resources -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at