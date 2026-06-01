Kernel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kernel hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,09 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,560 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,52 Prozent zurück. Hier wurden 4,27 Milliarden PLN gegenüber 4,57 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at