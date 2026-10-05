Kernel gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kernel hat am 02.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,75 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,85 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,00 PLN beziffert, während im Vorjahr 3,18 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kernel mit einem Umsatz von insgesamt 16,03 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,13 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um -0,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at