Kernenergie hat "wichtige Rolle": Google will KI-Strombedarf mit Mini-Atomkraftwerken decken

Künstliche Intelligenz treibt den Stromverbrauch großer Konzerne massiv in die Höhe. Die wollen aber eigentlich klimaneutral werden. Um den Bedarf zu decken, setzt Google deshalb in Zukunft auf Atomkraft. Ein erster kleiner modularer Reaktor soll schon in wenigen Jahren in Betrieb gehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV