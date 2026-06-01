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01.06.2026 06:31:29
Kernex Microsystems (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kernex Microsystems (India) hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 52,71 INR, nach 19,44 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kernex Microsystems (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 206,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,55 Milliarden INR im Vergleich zu 830,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 40,69 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Kernex Microsystems (India) 29,98 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 126,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,90 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,30 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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