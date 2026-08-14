Kernex Microsystems (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kernex Microsystems (India) hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 65,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,45 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kernex Microsystems (India) mit einem Umsatz von insgesamt 5,04 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 800,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at