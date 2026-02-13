Kernex Microsystems (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kernex Microsystems (India) gab am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 3,61 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,29 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 726,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 97,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 368,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

