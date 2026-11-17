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17.11.2026 06:31:28
Kernex Microsystems (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kernex Microsystems (India) stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 76,78 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,43 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1051,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kernex Microsystems (India) einen Umsatz von 471,2 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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