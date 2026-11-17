Keros Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P2YF / ISIN: US4923271013
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17.11.2026 06:37:37
Keros Therapeutics Authorizes Additional $5 Mln Share Repurchase Program
(RTTNews) - Keros Therapeutics, Inc. (KROS), a clinical-stage biopharmaceutical company, on Monday announced that its board of directors has approved an additional $5 million share repurchase program.
The approval follows the company's receipt of a $20 million development milestone payment under its license agreement with Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. (TAK)
The company said that the payment was triggered by the dosing of the first patient in the ELRiSE MF clinical trial of elritercept.
Keros Therapeutics closed trading 2.62% lesser at $10.03 on the Nasdaq. In after-hours trading, the stock traded 0.30% higher at $10.03.
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