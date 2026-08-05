Keros Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keros Therapeutics hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Keros Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,760 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at