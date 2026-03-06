Keros Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Keros Therapeutics hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Keros Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1,140 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 87,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,4 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,30 USD. Im letzten Jahr hatte Keros Therapeutics einen Gewinn von -5,000 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Keros Therapeutics im vergangenen Geschäftsjahr 244,06 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6774,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keros Therapeutics 3,55 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at