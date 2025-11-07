Keros Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Keros Therapeutics hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Keros Therapeutics ein EPS von -1,410 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3556,41 Prozent auf 14,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at