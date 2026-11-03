Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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03.11.2026 14:28:55
Kerosin treibt die Kosten: Lufthansa kündigt deutlichen Anstieg von Flugpreisen an
Die Lufthansa steigert ihren Gewinn im dritten Quartal, obwohl sie über eine halbe Milliarde Euro zusätzliche Kerosinkosten aufbringen muss. Für das kommende Jahr kündigt Konzernchef Carsten Spohr noch höhere Kosten und damit auch höhere Ticketpreise an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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