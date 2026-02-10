Air Canada Aktie
WKN DE: 895879 / ISIN: CA0089113074
|
10.02.2026 13:15:32
Kerosin wird knapp: Air Canada stoppt Flüge nach Kuba
Verschärfte US-Sanktionen blockieren Öllieferungen aus Venezuela an Kuba. Das hat auch Folgen für den internationalen Flugverkehr - Kuba hat kaum noch Treibstoff. Jetzt reagieren die Airlines.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Air Canada Inc.
Analysen zu Air Canada Inc.
