Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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02.05.2026 09:13:19
Kerosinknappheit hat Folgen: Allianz-Studie: Iran-Krieg treibt Ticketpreise in die Höhe
Der Krieg im Nahen Osten sorgt für knappes Kerosin und steigende Flugpreise, so eine Studie der Allianz Trade. Urlaubsreisen nach Asien und Australien würden spürbar teurer. Die Experten sehen keine schnelle Entspannung der Situation. Aber es könnte auch Gewinner der Lage geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
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