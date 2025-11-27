Kerur: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kerur hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 ILS. Im Vorjahresviertel waren 2,38 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 235,0 Millionen ILS – das entspricht einem Abschlag von 9,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 258,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at