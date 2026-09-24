24.09.2026 17:41:00

Kerzendirektvertrieb PartyLite meldet auch in Österreich Konkurs an

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0321 vom 24.09.2026 muss es im letzten Absatz / vorletzten Satz richtig heißen: ... rund 700.000 Euro (nicht: 703 Mio. Euro) - der Kreditschutzverband korrigierte die Angaben. ---------------------------------------------------------------------

Der Kerzendirektvertrieb PartyLite hat in Österreich Konkurs angemeldet. Die PartyLite Handelsgesellschaft, eine Tochter der Schweizer PartyLite Trading S.A. und Teil eines internationalen Konzerns im Bereich Home Decor und Duftprodukte, soll geschlossen werden, wie die Kreditschützer von AKV, Creditreform und KSV am Donnerstag mitteilten. In Deutschland ist PartyLite bereits seit Ende August zahlungsunfähig.

Neben Duftwachskerzen verkaufte das Unternehmen auch andere Wachsprodukte, Raumdüfte sowie entsprechendes Zubehör. Der Vertrieb erfolgte überwiegend im Direktvertrieb über selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner sowie über einen Online-Shop.

Von der Insolvenz betroffen ist laut AKV aufgrund von Gutscheinen eine Vielzahl an Gläubigerinnen und Gläubigern. Das Unternehmen beziffert seine Gesamtverbindlichkeiten mit rund 700.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Antragstellung war ein Dienstnehmer beschäftigt.

pro/kre/cri

WEB http://www.akv.at/ http://www.ksv.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:28 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen