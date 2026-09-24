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24.09.2026 17:41:00
Kerzendirektvertrieb PartyLite meldet auch in Österreich Konkurs an
Der Kerzendirektvertrieb PartyLite hat in Österreich Konkurs angemeldet. Die PartyLite Handelsgesellschaft, eine Tochter der Schweizer PartyLite Trading S.A. und Teil eines internationalen Konzerns im Bereich Home Decor und Duftprodukte, soll geschlossen werden, wie die Kreditschützer von AKV, Creditreform und KSV am Donnerstag mitteilten. In Deutschland ist PartyLite bereits seit Ende August zahlungsunfähig.
Neben Duftwachskerzen verkaufte das Unternehmen auch andere Wachsprodukte, Raumdüfte sowie entsprechendes Zubehör. Der Vertrieb erfolgte überwiegend im Direktvertrieb über selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner sowie über einen Online-Shop.
Von der Insolvenz betroffen ist laut AKV aufgrund von Gutscheinen eine Vielzahl an Gläubigerinnen und Gläubigern. Das Unternehmen beziffert seine Gesamtverbindlichkeiten mit rund 700.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Antragstellung war ein Dienstnehmer beschäftigt.
pro/kre/cri
WEB http://www.akv.at/ http://www.ksv.at
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