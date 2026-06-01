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01.06.2026 06:31:29
Kesar Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kesar Enterprises hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,73 INR gegenüber -1,620 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 1,66 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kesar Enterprises 631,9 Millionen INR umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,800 INR. Im Vorjahr hatten -7,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Kesar Enterprises hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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