Kesar Enterprises: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kesar Enterprises hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Kesar Enterprises hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,93 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,280 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 136,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 375,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at