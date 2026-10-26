Kesar Petroproducts vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kesar Petroproducts hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 INR gegenüber 0,610 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Kesar Petroproducts mit einem Umsatz von insgesamt 517,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 502,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 2,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at