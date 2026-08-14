Kesar Terminals Infrastructure: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kesar Terminals Infrastructure lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,15 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kesar Terminals Infrastructure -15,900 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Kesar Terminals Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 95,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 17,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at