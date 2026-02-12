Kesar Terminals Infrastructure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kesar Terminals Infrastructure hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Kesar Terminals Infrastructure hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,22 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Kesar Terminals Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 82,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 13,20 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at