Kesar Terminals Infrastructure: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kesar Terminals Infrastructure lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kesar Terminals Infrastructure -6,460 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 94,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 96,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 29,970 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 7,32 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 361,35 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 335,32 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at