Kesko gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kesko hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,120 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,03 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,83 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at