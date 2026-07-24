Kesko legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kesko hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Kesko hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,290 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,38 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,19 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at