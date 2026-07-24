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24.07.2026 06:31:29
Kesko präsentierte Quartalsergebnisse
Kesko ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kesko die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 3,93 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,61 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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