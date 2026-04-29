Kesko Aktie

Kesko für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884884 / ISIN: FI0009000202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:51:35

Kesko Q1 Earnings Up; Guides FY26 Outlook

(RTTNews) - Kesko Oyj (0BNS.L, KESKOA.HE, KESKOB.HE, KKOYF, KKOYY), a Finnish retailing conglomerate, on Wednesday reported higher net income in the first quarter compared with the previous year.

For the first quarter, comprehensive income attributable to the owners of the parent increased to 72.9 million euros from 77.9 million euros in the previous year.

Earnings per share were 0.13 euros versus 0.12 last year.

On a comparable basis, net profit attributable to owners of the parent increased to 56 million euros from 52.3 million euros a year ago.

Comparable earnings per share were 0.14 euros versus 0.13 last year.

Operating profit jumped to 96.6 million euros from 89.4 million euros in the prior year.

Comparable operating profit also rose to 102 million euros from 95.6 million euros in the same period a year ago.

Net sales increased 3.03 billion euros from 2.83 billion euros in the previous year.

Looking ahead, the company expects improvement in comparable operating profit of 650 million euros to 750 million euros in 2026.

On Tuesday, Kesko closed trading 0.10% higher at EUR 20.32 on the Helsinki Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kesko Oyj (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Kesko Oyj (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kesko Oyj (B) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- 12,17 2,44% Kesko Oyj (B) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B-
Kesko Oyj (B) 20,84 2,46% Kesko Oyj (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen