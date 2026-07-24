Kesko stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kesko hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kesko ein EPS von 0,290 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kesko in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,38 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,19 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at