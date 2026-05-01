Kesko: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kesko lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Kesko hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 3,03 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,83 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at