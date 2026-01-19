Kesoram Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kesoram Industries präsentierte am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,19 INR gegenüber -2,230 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Kesoram Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 647,9 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 654,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at