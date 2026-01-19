|
19.01.2026 06:31:29
Kesoram Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kesoram Industries hat am 16.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das vergangene Quartal hat Kesoram Industries mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent verringert.
