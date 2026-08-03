Kesoram Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kesoram Industries hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kesoram Industries -0,040 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,01 Prozent auf 8,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at