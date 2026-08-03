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03.08.2026 06:31:29
Kesoram Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kesoram Industries hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,65 INR. Ein Jahr zuvor waren -3,200 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 776,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 610,5 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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