Kesoram Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kesoram Industries hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,65 INR. Ein Jahr zuvor waren -3,200 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 776,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 610,5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at