Kesselring gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kesselring präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 43,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at