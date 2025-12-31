Kesselring mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kesselring ließ sich am 29.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kesselring die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kesselring 0,060 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent auf 0,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,550 USD. Im Vorjahr hatte Kesselring -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,83 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kesselring einen Umsatz von 3,44 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at