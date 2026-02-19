|
Kesselring stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kesselring ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kesselring die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Kesselring vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Kesselring im vergangenen Quartal 0,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kesselring 1,5 Millionen USD umsetzen können.
