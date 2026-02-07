Canada Goose Holdings Aktie
WKN DE: A2DM00 / ISIN: CA1350861060
|
08.02.2026 00:04:27
Kessler Investment Group Buys $5 Million More in Luxury Outerwear Stock, Canada Goose
According to a SEC filing dated Feb. 3, 2026, Kessler Investment Group, LLC bought 379,516 additional shares of Canada Goose Holdings, with an estimated transaction value of $5.05 million based on the quarterly average share price. The fund's quarter-end position value increased by $4.66 million, reflecting both the share purchase and changes in Canada Goose Holdings' stock price over the period.This buy brings the GOOS position to 3.7% of Kessler’s 13F reportable assets under management.As of Feb. 6, 2026, GOOS shares were priced at $11.24, up 14.7% over the past year, outperforming the S&P 500 by one percentage point.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Canada Goose Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Canada Goose Holdings Inc
|9,49
|6,37%
