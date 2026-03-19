Kestra Medical Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kestra Medical Technologies präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kestra Medical Technologies 24,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at