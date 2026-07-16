Kestra Medical Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kestra Medical Technologies hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kestra Medical Technologies ein Ergebnis je Aktie von -2,210 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 28,6 Millionen USD gegenüber 17,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Kestra Medical Technologies vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,430 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 95,13 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 59,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 59,81 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at