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16.09.2026 06:31:29
Kestra Medical Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kestra Medical Technologies hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kestra Medical Technologies -0,500 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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