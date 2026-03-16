Kestrel Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kestrel Group ließ sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kestrel Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -31,800 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 237,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum -7,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,08 USD gegenüber -40,200 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 39,67 Prozent auf 34,05 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Kestrel Group 56,44 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at