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11.05.2026 06:31:29
Kestrel Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kestrel Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,96 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,800 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 10,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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