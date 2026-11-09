Kestrel Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kestrel Group hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 72,72 Prozent auf 4,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at