Kestrel Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kestrel Group hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Kestrel Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kestrel Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at