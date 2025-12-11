LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|
12.12.2025 00:36:35
Kettle Hill Builds $35 Million Position in LKQ as Stock Slides 19%
Kettle Hill Capital Management, LLC initiated a new position in LKQ (NASDAQ:LKQ), acquiring 1,163,355 shares valued at approximately $35.53 million, according to its November 13, 2025, SEC filing.Kettle Hill Capital Management, LLC disclosed a new position in LKQ, purchasing 1,163,355 shares valued at $35.53 million as of September 30, 2025, according to its SEC filing dated November 13, 2025. The addition accounted for 7.99% of the fund's reported U.S. equity assets, increasing total positions to 36 at quarter-end.This was a new position, with LKQ accounting for 7.99% of the fund's 13F assets under management after the trade.
Analysen zu LKQ Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|LKQ Corp.
|26,40
|0,00%
