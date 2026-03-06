SentinelOn a Aktie
Kettle Hill Loads Up On SentinelOne With 1.7 Million Shares
On February 13, 2026, Kettle Hill Capital Management disclosed a new position in SentinelOne (NYSE:S).According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Kettle Hill Capital Management, LLC opened a new position in SentinelOne, acquiring 1,716,381 shares. The estimated transaction value was $25.75 million, calculated using the average share price for the quarter. The quarter-end value of the SentinelOne stake also totaled $25.75 million, reflecting both the trade and underlying price changes.SentinelOne is a technology company specializing in cybersecurity solutions with a focus on AI-driven threat detection and response. The company leverages its proprietary Singularity XDR Platform to deliver comprehensive protection for endpoints and cloud workloads, enabling clients to defend against a wide range of cyber threats with minimal manual intervention. With a global footprint and emphasis on innovation, SentinelOne targets organizations requiring advanced, autonomous security capabilities to safeguard their digital assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
