RH Aktie
WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037
|
05.03.2026 23:12:19
Kettle Hill Loads Up With 161,000 Shares of RH Worth $28.9 Million
On February 13, 2026, Kettle Hill Capital Management, LLC disclosed a new position in RH (NYSE:RH).According to an SEC filing dated February 13, 2026, Kettle Hill Capital Management, LLC reported acquiring 161,122 shares of RH as a new position. The estimated transaction value for the quarter was $28.87 million, based on the average share price over the period. The quarter-end value of the position was also $28.87 million, reflecting both the new shares and any price movement during the fourth quarter.RH is a leading specialty retailer in the home furnishings sector, operating a multi-channel platform that combines luxury retail galleries, curated catalogs, and digital commerce. The company leverages a differentiated product assortment and immersive showroom experiences to drive customer engagement and brand loyalty.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
