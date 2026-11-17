Keukdong Oil and Chemical hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -76,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 34,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 284,04 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 261,60 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at