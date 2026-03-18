Keukdong Oil and Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Keukdong Oil and Chemical hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Keukdong Oil and Chemical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 31,93 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 273,45 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 254,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 37,35 KRW. Im Vorjahr waren 267,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1 021,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 062,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at