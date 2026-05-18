Keukdong Oil and Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Keukdong Oil and Chemical präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 99,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 54,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 247,65 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Keukdong Oil and Chemical einen Umsatz von 245,86 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at